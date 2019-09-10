Аддис-Абеба, 10 сентября, 2019, 13:00 — ИА Регнум. В Аддис-Абебе стартовал дискуссионный форум по вопросам внутренних экономических реформ в Эфиопии, который проводится Экономической комиссией Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА ООН). В форуме приняли участие премьер-министр Эфиопии и чиновники страны, представители африканских стран-партнеров Эфиопии, а также члены дипломатического корпуса. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

neiljs Аддис-Абеба

В своем вступительном слове премьер-министр подытожил основные вехи, достигнутые по изменению экономического «ландшафта» внутри Эфиопии. Он добавил, что запущенные внутриэкономические реформы направлены на превращение Эфиопии в «икону» и «эталон» Африки к 2030 году. Для достижения этой цели премьер-министр призвал партнеров по развитию продолжать укреплять свою поддержку, о чем сообщила канцелярия премьер-министра.

Государственный министр финансов Эфиопии Эйоб Текалинь заявил, что новая полномасштабная внутренняя экономическая реформа будет способствовать созданию рабочих мест, сокращению масштабов бедности и созданию множества путей к процветанию для всех граждан Эфиопии.

Исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки (UNECA) Вера Сонгве, со своей стороны, призвала правительство Эфиопии увеличить инвестиции во внутриэкономический сектор на 6 миллиардов долларов США.