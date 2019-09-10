В Тюмени срочно выселяют жильцов из опасного дома
Тюмень, 10 сентября, 2019, 09:19 — ИА Регнум. В Тюмени в срочном порядке вывезли жильцов из аварийного пятиэтажного дома на ул. Ставропольской, 1. Люди на первых порах будут жить в гостинице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областной столицы.
В результате исследования текущего состояния дома обнаружены критические дефекты, которые несут опасность для жизни и здоровья людей. Жильцам необходимо срочно переехать. С вечера 9 сентября около опасной пятиэтажки дежурят сотрудники полиции и МЧС. Жителям дома заявлено о необходимости взять с собой документы, вещи первой необходимости и выехать в гостиницу «Колос».
Затем жильцы дома должны найти в течение месяца съёмное жильё. Они получат компенсацию за наём квартир. Суммы будут рассчитываться исходя из средней стоимости аренды жилья в этом районе. У собственников жилья, после оценки, выкупят жилые помещения в аварийном доме.
Пожилым людям, инвалидам, проживавшим в аварийном доме, предоставят технику и грузчиков для переезда.