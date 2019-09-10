Якутск, 10 сентября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Экономика страны находится на грани кризиса, несмотря на бравурные выступления председателя правительства России Дмитрия Медведева и министров экономического блока, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый аналитик по экономике, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

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По мнению эксперта, ничего страшного в кризисе нет. Он позволяет избавиться от многих проблемных моментов.

«Китайское слово, означающее «кризис», состоит из двух иероглифов 危機, означающих соответственно «опасность» и «возможность». Я бы не стал делать трагедии, даже если произойдёт обвал курса рубля. Вспомним «чёрный вторник» 16 декабря 2014 года, когда курс доллара достиг 80 рублей за доллар. Тогда экспортно ориентированные предприятия и регионы свободно вдохнули, начался рост экономики за счёт предприятий и отраслей ТЭК, ВПК и сельского хозяйства. Вместе с тем это привело к большой зависимости России от цен на нефть и перекосу экономики в сторону этих отраслей. Постепенно ЦБ понял ошибочность политики таргетирования инфляции и начал снижать ключевую ставку до 7,25%. По определённой мной формуле зависимости инфляции от ключевой ставки она должна быть в два раза ниже уровня инфляции, то есть 2−3%. Это и приведёт к подъёму экономики. Таким образом, от стагнации к рецессии и далее кризису?» — прогнозирует эксперт Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, для России мировая рецессия не принесёт ничего хорошего. Нефть может упасть до 30−35 долларов за баррель, а курс рубля упадет до 80 рублей за доллар.