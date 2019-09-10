Иркутск, 10 сентября, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Происки 17-летнего жителя Иркутской области, который утром 7 сентября 2019 года пропал в лесном массиве, куда прибыл с семьёй для заготовки кедрового ореха, пока не увенчались успехом. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает сайт областного ГУ МВД РФ.

ГУ МВД по Иркутской области Подросток, пропавший в иркутской тайге

Из официального сообщения следует, что последний раз подростка видели в лесном массиве, расположенном в районе 71 километра автодороги Нижнеудинск-Нерса. Прибыв в тайгу, родственники разделились, договорившись встретиться через несколько часов, однако к назначенному времени парень не вернулся.

Известно, что в поисковой операции принимают участие 50 полицейских и волонтеров., сформированы поисковые группы из сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных, кинологов. Уже обследовано несколько гектаров леса, задействован вертолет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области масштабные поиски понадобились для того, чтобы отыскать в лесу трёхлетнего мальчика Колю. Он пропал 13 августа 2019 года из салона припаркованного в лесу автомобиля. По словам родителей, они всего на 15 минут оставили малыша одного, а когда вернулись — он исчез. Мальчик в итоге был найден спустя двое суток одним из волонтеров отряда «Лиза Алерт».

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