Париж, 10 сентября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Франция самым решительным образом осуждает нападения, которые привели к гибели большого числа людей, в том числе женщин и детей, в северо-центральной части Буркина-Фасо, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

hdptcar В Африке

«Франция выражает свои соболезнования семьям погибших, а также народу Буркина-Фасо», — говорится в заявлении МИД страны.

Париж стоит рядом со странами региона в борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, внутренний конфликт в Буркина-Фасо продолжается с 2015 года. Группы боевиков регулярно нападают на правительственные войска преимущественно на севере страны. В результате последнего нападения погибли по меньшей мере 29 человек.