Иркутск, 10 сентября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Иркутские единороссы ликуют: в 11 из 12 территорий Приангарья, в которых на пост мэра баллотировались кандидаты от «Единой России» или поддерживаемые ею, партия одержала уверенную победу на выборах. Комментируя итоги муниципальных выборов, секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол, слова которого цитирует официальный сайт партии, в частности, заявил:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Сергей Сокол «У нас в регионе как-то так принято говорить, что мы «красная» область, уже больше четырех лет мы работаем в условиях оппозиции, и это многому учит. Вчерашние результаты показали, что мы вполне в состоянии отвоевывать те позиции, которые нам помогут сделать жизнь в области лучше. Сегодня можно судить о том, что регион выходит из «красной зоны», в которой он находился с 2015 года».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Приангарье состоялось более 80 муниципальных избирательных кампаний. Однако в ходе совещания с представителями выборных регионов в ЦИК в Москве российский премьер-министр, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что хороший результат «Единой России» на выборах в Приангарье получился в том числе благодаря повышенному вниманию, которое оказал региону президент России Владимир Путин.

В связи с мощнейшим наводнением, которое началось с 26 июня 2019 года, он трижды посещал Иркутскую область и лично участвовал в решении вопросов пострадавших, а также контролировал, как исполняются его поручения по скорейшему возведению жилья и всей необходимой инфраструктуры.

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