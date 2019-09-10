На Украине заявили о триумфе Кремля, в ЛНР нашли схрон оружия: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Кремль «гипнотизирует» президента Украины;
- В Кремле прокомментировали возможное вмешательство в выборы в России;
- Пакистан закрыл для президента Индии воздушное пространство;
- В Донбассе дети обнаружили схрон боеприпасов ВСУ;
- Рабочая группа по признанию геноцида в Южной Осетии создана в Госдуме.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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