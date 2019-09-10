Биробиджан, 10 сентября, 2019, 07:03 — ИА Регнум. Войска Восточного военного округа внезапно подняты по тревоге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru На учениях

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Части и соединения, дислоцированные в Приамурье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, ночью 10 сентября были подняты по тревоге и выдвинулись в районы сосредоточения и выполнения учебно-боевых задач.

В учениях задействованы мотострелковые и артиллерийские соединения, бригада радиационной, химической и биологической защиты, зенитно-ракетная бригада. На этапах выдвижения отрабатываются варианты действия в условиях радиоэлектронного противодействия со стороны противника, а также противодиверсионные действия. Всего в учениях задействовано более 2 500 человек личного состава.

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Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» не направлены против других стран. Учения пройдут в Центральном военном округе в период с 16 по 19 сентября, в них примут участие порядка 128 тысяч военнослужащих.