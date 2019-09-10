Магадан, 10 сентября, 2019, 06:56 — ИА Регнум. С 1 ноября компания S7 Airlines запустит прямые регулярные авиарейсы между Владивостоком и Магаданом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергин В. А Аэропорт Магадана

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Рейсы на авиалайнерах Airbus A320neo из Магадана во Владивосток и обратно будут выполняться один раз в неделю — каждую пятницу, утром. Время полёта из аэропорта Владивостока — 3 часа 30 минут, обратно на 10 минут дольше.

Цена билета в одну сторону — от 8 300 рублей за экономкласс, без провоза багажа, но с ручной кладью до 10 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые рейсы Владивосток — Магадан выполняет ещё и авиакомпания «Якутия», которая жаловалась на отсутствие диспетчеров в вечернее время — у пилотов не было возможности сесть на запасной аэродром.