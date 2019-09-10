Томск, 10 сентября, 2019, 06:19 — ИА Регнум. В Томской области с начала 2019 года произошло 2543 пожара, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в региональном главке МЧС.

ГУ МЧС РФ по Ивановской области Тушение пожара

За минувшие сутки (с 8 утра 9 сентября до 8 утра 10 сентября) в регионе зарегистрировано девять пожаров. В том числе в селе Итатка Томского района произошло возгорание в бревенчатом жилом доме. В городе Кедровый в многоквартирном доме возник пожар в квартире на пятом этаже, в кухне обгорела бытовая техника. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Томской области с начала 2019 года ликвидировали 162 лесных пожара на общей площади 1645,58 га.

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