Иркутск, 10 сентября, 2019, 06:14 — ИА Регнум. Депутат Госдумы («Единая Россия») и член иркутского регионального политсовета партии Александр Якубовский заявил, что та поддержка, которую оказали кандидатам от партии власти жители Иркутской области, говорит об уверенной позиции «Единой России» в регионе. Его слова цитирует официальный сайт иркутских единороссов.

Kurgan.izbirkom.ru Голосование

Парламентарий также отметил, что возврат доверия и усиление позиции «Единой России» в Приангарье произошло «за счет упорной работы с людьми».

«По итогам голосования в 11 из 15 муниципальных кампаний «Единая Россия» одержала сокрушительную победу. Также партия получила 14 мандатов на выборах в гордуму Иркутска», — отметил политик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Иркутской области проходило более 80 муниципальных избирательных кампаний. Однако в ходе совещания российского премьер министра, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с представителями выборных регионов в ЦИК в Москве было сказано, что хороший результат единороссы показали, в том числе, благодаря повышенному вниманию, которое оказал Приангарью президент России Владимир Путин. Напомним, с начала мощнейшего наводнения, которое началось в регионе с 26 июня, он уже трижды побывал в регионе и помогал пострадавшим.

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