Москва, 10 сентября, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московского округа отложил на месяц рассмотрение жалобы акционеров совхоза из Подмосковья, который возглавляет экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин, выступающий ответчиком. Истцы не согласны с отказом судов двух предыдущих инстанций во взыскании более 2,09 млрд рублей, которые они посчитали убытками. Рассмотреть жалобы должны были 9 сентября 2019 года, но в том числе в связи со сменой судьи заседание перенесли на 9 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Павел Грудинин

Ранее слушания уже откладывались, в том числе по просьбе акционеров-истцов.

Напомним, почти год назад акционеры совхоза имени Ленина из Подмосковья, посчитали, что директор причинил им убытки тем, что в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент» много лет назад были внесены два земельных массива. Истцы решили, что номинальная цена доли была ниже, чем цена участков. В своём иске шесть физлиц потребовали свыше 2,093 млрд рублей убытков. Первая инстанция, посчитав убытки, как и взаимосвязь действий директора с ними, недоказанными, притязания отклонила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коммунист Грудинин в марте 2018 года участвовал в статусе кандидата в выборах президента России. Он существенно отстав от лидера — Владимира Путина, набравшего почти 76,7% голосов, получил поддержку 11,77% избирателей.

Читайте также: С экс-кандидата в президенты Павла Грудинина требуют 2 млрд рублей