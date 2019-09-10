Гринвилл, США, 10 сентября, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Выступая перед сторонниками в Северной Каролине, президент США Дональд Трамп похвастался своими волосами и заявил, что готов выступать на митинге под дождем, сообщает 10 сентября Daily Mail.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Это мои волосы, — заверил собравшихся в Гринвилле сторонников президент США. — Может быть, не очень, но я скажу, что это лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста».

В подтверждение сказанного Трамп заявил, что готов провести предвыборный митинг под дождем: «Я сделал бы это. Я был бы очень горд сделать это. По крайней мере, это показало бы, что это мои настоящие волосы».

Ранее стало известно, что президент Трамп вынужден было отказаться от поездки в пострадавшую от урагана «Дориан» часть страны в связи с ухудшившимися погодными условиями.