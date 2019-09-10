Владивосток, 10 сентября, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Выставку достижений регионов Дальнего Востока «Улица Дальнего Востока» за время Восточного Экономического Форума и выходных дней после него посетили порядка 48 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vlc.ru На «Улице Дальнего Востока»

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11 субъектов Дальнего Востока представили свои достижения на тематической выставке в форме специально построенных павильонов, отражающих основные тенденции регионов. Так, во время форума, «улицу» посетило около 8 тысяч человек, еще 40 тысяч пришло в выходные дни после окончания форума, когда на территорию кампуса ДВФУ был открыт проход для всех желающих.

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Как сообщало ИА REGNUM, выставку достижений регионов Дальнего Востока, организованную в рамках Восточного Экономического Форума, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сравнил с московской ВДНХ.