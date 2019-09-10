Якутск, 10 сентября, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Руководители Первого Тогусского, Чочунского поселений Вилюйского районов Якутии и посёлка Кысыл-Сыр не приняли меры по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.

wildfire Лесной пожар

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Прокуратура внесла в июле 2019 года главам поселений представления для устранения нарушений, связанных с исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров.

По возбуждённым административным делам руководители трёх райнов оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально сухая, ветреная погода в Якутии весной и летом стала причиной природных пожаров в республике. К тушению огня привлекали авиацию, лесников, спасателей и добровольцев из местного населения.