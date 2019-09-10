Москва, 10 сентября, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Отстранения от должностей около трех десятков высших руководителей в правоохранительных органах произвел президент России Владимир Путин указом №425, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно решению главы государства, свои должности покинут почти 30 генералов и полковников. Среди сложивших свои полномочия: защищавший права детей старший помощник председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенант юстиции Игорь Коммисаров, руководители главных следственных управлений СКР по Крыму и Дегестану генерал-лейтенанты юстиции Михаил Назаров и Сергей Дубровин, замруководителя СУ СКР по Дагестану Тугай Тугаев.

Президентом также сделаны новые назначения. Новым прокурором Москвы станет госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов. Следственное управление СКР по Карачаево-Черкессии возглавит полковник юстиции Николай Щепкин, а должность руководителя МВД Республики Крым займет генерал-майор полиции Павел Каранда.