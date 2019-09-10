Хабаровск, 10 сентября, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Певица, проигравший на выборах депутата Госдумы РФ кандидат Вика Цыганова в интервью хабаровскому СМИ обвинила политтехнологов «Единой России», занимавшихся выборами в Хабаровском крае, в целенаправленном сливе кампании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Schekinov Alexey Victorovich Вика Цыганова

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«Хочу заявить всем своим избирателям, что я не представляю партию «Единая Россия». Представляю Хабаровский край и своё честное имя. Партия «Единая Россия» опорочила меня и потопила. Поэтому я не собираюсь лоббировать её интересы. Кто меня опорочил? Люди, которые вели мою избирательную кампанию. Я буду сейчас поднимать документы, проверять», — заявила Вика Цыганова региональномуИА ДВ-Новости.

По словам супруга Вики, Вадима Цыганова, его жена изначально не планировала идти на выборы, но ей сказали, что она будет налаживать отношения с правительством губернатора Сергея Фургала, чтобы в Хабаровский край пошли федеральные деньги.

«Но с Фургалом это сложно сделать. Очень сложно. Вика шла сюда с чистой совестью, а я с чистой совестью ей помогал. Потому что край оторван, оторван от России, оторван от финансирования, и к чему это может привести, пока не ясно», — сказал Вадим Цыганов.

О партии «Единая Россия» Цыганов высказался в негативном смысле, заявив, что через год от неё не останется и следа, а потом очередная мимикрия или слияние.

Сама Вика Цыганова рассказала, что губернатор Фургал выразил ей признательность, он и члены его команды заверили певицу, что её «слили» политтехнологи «Единой России».

Пара сообщила, что не намерена останавливать начатые в Хабаровском крае добрые дела — строительство церкви в Нанайском районе и восстановление «Царской арки» на набережной Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, Вика Цыганова шла на выборы в Государственную думу России в Хабаровском крае от «Единой России». По итогам выборов она набрала немногим более 10% голосов избирателей, победу одержал Иван Пиляев, ЛДПР. Хабаровские СМИ писали, что Иван Пиляев — зять губернатора Фургала. Сам губернатор и его пресс-служба эту информацию не опровергали. Пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко сообщила СМИ, что у Сергея Фургала большая семья, и она не может знать всех родственников.