Благовещенск, 10 сентября, 2019, 04:34 — ИА Регнум. В Приамурье в двух населённых пунктах, где ранее была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), снят карантин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Guido Gerding Свиньи

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Проезд в сёла Гродеково и Волково открыт, дезбарьеры, особенно раздражавшие автомобилистов, сняты. Всего за период проведения мероприятий по отчуждению инфицированных животных, было уничтожено более 11 тыс. голов свиней. 55 хозяйствующим субъектам была выплачена компенсация в размере более 9 млн рублей. В течение года на территориях, где была выявлен вирус АЧС, разведение свиней будет запрещено.

Местные фермеры уверены, что с помощью АЧС некие крупные сельскохозяйственные игроки расчищают площадки под свой бизнес, лишая местных животноводов интереса к ведению данного вида бизнеса.

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Как сообщало ИА REGNUM, новые очаги АЧС выявлены в Тамбовском, Магдагачинском, Ивановском районах. Здесь находится не менее 2 700 голов свиней, которые теперь подлежат уничтожению.