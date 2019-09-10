Багдад, 10 сентября, 2019, 04:08 — ИА Регнум. Взрыв на складе боеприпасов в провинции Анбар в 160 км к западу от Багдада произошел ночью 9 сентября, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.

U.S. Air Force Взрыв

Вероятно, причиной возгорания стало короткое замыкание, в результате чего сдетонировали минометные снаряды.

Сообщается также, что в течение нескольких последних недель на территории Ирака было зафиксировано несколько взрывов и пожаров на складах, однако в основном эти инциденты были связаны с авиаатаками вражеской авиации.