Рабочий посёлок Эльбан, Хабаровский край, 10 сентября, 2019, 03:55 — ИА Регнум. В Амурском районе Хабаровского края под воду уходит посёлок Эльбан. Тайфун «Линлин» принёс сильнейшие осадки, река разлилась, питьевая вода закончилась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Вода из разлившейся реки начала заходить в дома, пользоваться водопроводной водой опасно — в посёлке везде развешаны объявления о необходимости кипятить воду. Бутилированная вода в магазинах почти закончилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае проходит паводок. Особенно тяжелая ситуация в Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском и Амурском районах.