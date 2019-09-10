Омская область, 10 сентября, 2019, 03:50 — ИА Регнум. В Любинском районе Омской области зарегистрирована инфекционная анемия лошадей (ИНАН). Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

Лошади

У лошадей, содержащихся в личных подсобных хозяйствах села Новокиевка и посёлка Северо-Любинский Любинского района, в сентябре исследовали сыворотку крови. Анализ выявил ИНАН.

Теперь на территории этих населённых пунктов будет введён карантин.

Всего, по данным ведомства, в 2019 году в Омской области было зарегистрировано 15 очагов заболевания лошадей ИНАН.

Инфекционная анемия лошадей — вирусная болезнь лошадей и других однокопытных животных. Характеризуется сердечной слабостью, лихорадкой, параличом задних конечностей, учащённым дыханием и так далее. Источник возбудителя — больные животные. В естественных условиях возбудитель распространяется кровососущими насекомыми.

В 2018 году в Омской области было зарегистрировано 60 очагов ИНАН в 38 неблагополучных пунктах.