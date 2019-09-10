Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 10 сентября, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Под Комсомольском-на-Амуре военный городок Тейсин отрезан от мира паводком. Река Ульбинка затопила единственную дорогу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Единственная дорога, соединяющая военный городок с ближайшим населённым пунктом Эльбан, полностью ушла под воду. По словам местных жителей, стихия накрыла внезапно, многие из тех, кто выехал из Тейсина, уже не смогли вернуться обратно домой. У некоторых жителей военного городка, выехавших по делам в Эльбан, в отрезанном от мира Тейсине остались дети, которые пошли в школу. По затопленной дороге нельзя проехать даже при большом желании — не пропускает ГИБДД.

Вечером накануне потопа людей вывозили на КАМАЗах, но сейчас невозможен и такой способ эвакуации — тонут даже КАМАЗы. На затопленной дороге образовались огромные ямы, их не видно под водой, движение опасно.

Пока из Тейсина еще можно выбраться на поезде. Но за 12 минут поездки до Эльбана придется отдать 296 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район накрыло мощным амурским паводком, улицы города и пригород залиты водой, затоплены подвалы многоквартирных домов, около трёх сотен жилых домов в частном секторе.