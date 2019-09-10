Омск, 10 сентября, 2019, 03:06 — ИА Регнум. В Омске провели ремонтно-реставрационные работы на здании Литературного музея им. Ф. М. Достоевского. Они были проведены в рамках подготовки к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского.

Omskportal.ru Здание «Комендантский дом, 1799 г.»

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, здание максимально приблизили к облику конца 18 века, на нём появились утраченные архитектурные элементы.

Здание «Комендантский дом, 1799 г.» является объектом культурного наследия. Ремонт начался в 2018 году, потребовав из областного бюджета 7 млн рублей.

«Теперь комендантский дом, где сейчас размещается Литературный музей им. Ф. М. Достоевского, выглядит почти так, как в годы омской ссылки писателя», — говорится в сообщении облправительства.

Также в музее планируют облагородить территорию внутреннего дворика.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 200-летие со дня рождения Фёдора Достоевского будет отмечаться в 2021 году.