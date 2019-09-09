Вашингтон, 10 сентября, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Возглавляемая демократами Судебная комиссия Палаты представителей возобновляет расследование, итогом которого может стать импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом 10 сентября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Мы изучаем различные злоупотребления президента с целью выработки рекомендаций по импичменту», — заявил председатель комиссии Джеррольд Надлер.

Напомним, за всю историю США только в отношении двух американских президентов, Эндрю Джонсона (1968) и Билла Клинтона (1999) было вынесено решение комиссии об инициировании процесса импичмента. Однако в обоих этих случаях решение комиссии не было подтверждено соответствующим решением Сената.