Москва, 10 сентября, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Водитель автомобиля Hyundai Porter сбил насмерть женщину на Московской кольцевой автодороге (МКАД), сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД РФ.

Автомобиль

Сообщается, что ДТП произошло на внутренней стороне 51-го километра МКАД, столкнулись два автомобиля — «Газель» и Hyundai Porter. После аварии водитель иномарки совершил наезд на женщину, которая вышла из пострадавшего автомобиля для установки аварийного треугольника. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября иномарка сбила пешехода, переходившего дорогу на запрещающий знак светофора на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате аварии мужчина получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу.