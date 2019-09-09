Самара, 10 сентября, 2019, 02:04 — ИА Регнум. Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации. Запись с покаянной речью певец выложил 9 сентября у себя в Instagram.

Samadm.ru Дима Билан на концерте в Самаре

Билан извинился перед жителями Самары за качество выступления и пояснил, что в связи с имеющимися у него проблемами со здоровьем и длительным воздержанием от употребления спиртного, выпитый с друзьями накануне выступления коньяк оказал на него губительное воздействие.

В качестве компенсации певец предложил спеть в Самаре бесплатно (соответствующие переговоры уже ведутся с администрацией города), подарить городу детскую площадку и передать медучреждениям города нужный медицинский прибор.

Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.