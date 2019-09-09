Сеул, 10 сентября, 2019, 01:58 — ИА Регнум. КНДР запустила два неопознанных снаряда из провинции Пхёнан-Намдо, утверждает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в генштабе Южной Кореи.

Official SpaceX Photos Старт ракеты

Других подробностей пока не сообщается. Агентство Reuters отмечает, что не смогло получить комментарий у официального представителя южнокорейских вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 августа, был зафиксирован пуск двух неопознанных ракет в сторону моря с побережья Северной Кореи. В то же время береговая охрана Японии заявила о пуске одной баллистической ракеты со стороны КНДР.