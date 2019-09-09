Богота, 10 сентября, 2019, 01:30 — ИА Регнум. Правительство Колумбии не собирается впадать в истерику по поводу проводимых Венесуэлой в приграничной зоне военными учениями, заявил советник президента Колумбии Франсиско Барбоса, передает 9 сентября El País.

Cancillería del Ecuador Танки венесуэльской армии

По словам советника, Колубия не впадает в истерику, но ее вооруженные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

«Национальное правительство осознает, что каждый раз, когда правительству Мадуро необходим кислород, оно порождает идею военных учений», — заявил Барбоса.

Советник также отметил, что Колумбия остается страной, приоритетом для которой является дипломатический способ урегулирования конфликтов.

Напомним, в Венесуэле на границе с Колумбией стартовали объявленные ранее президентом страны Николасом Мадуро военные учения. Маневры пройдут с 10 по 28 сентября.