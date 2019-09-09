Вашингтон, 10 сентября, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Полиция Дании потратила 4 млн датских крон (около $600 тыс) на подготовку к визиту американского лидера Дональда Трампа, который был впоследствии отменен, сообщает агентство Bloomberg.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Сообщается, что сумма в 4 млн крон должна была, в том числе, покрыть аннулированный отпуск для офицеров полиции, которые должны были усилить охрану на время визита президента США. Также деньги пошли и на оплату компенсаций сотрудникам полиции.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Данию из-за резкой критики со стороны датского премьер-министра Метте Фредериксен. Критика касалась заинтересованности Трампа в покупке у Дании острова Гренландия, которую премьер-министр назвал «абсурдной».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провел переговоры с главой американского посольства в Дании Карлой Сандс. На встрече обсуждались возможности и способы для США укрепить экономические связи с Гренландией.