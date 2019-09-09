Кишинёв, 10 сентября, 2019, 00:11 — ИА Регнум. Молдавия пока не готова рассматривать вопрос статуса Приднестровья в рамках переговорного процесса. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на пресс-конференции 9 сентября.

Флаг Молдавии

Додон добавил, что в администрации президента есть своя позиция на этот счет, но она пока не является единой у всех ветвей власти. Он также отметил, что сейчас внимание правящей коалиции сконцентрированно на других приоритетах, которые надо решить.

Говоря о поставках газа, Додон отметил, что Молдавия будет обеспечиваться газом и после 1 января 2020 года, независимо от сценариев. В то же время цена на него не будет расти в текущем году, а с 2020 года может даже снизиться.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе предвыборной президентской кампании 2016 года нынешний президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что федерализация является единственным решением молдавско-приднестровского конфликта. Однако после избрания президентом он плавно сменил риторику — на еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет. Теперь оказалось, что речь идет об автономии — наподобие той, что обладает Гагаузия, о которую в Молдавии регулярно «вытирают ноги», и «автономия» которой постоянно нарушается молдавскими властями. Тем не менее Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».