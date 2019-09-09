Киев, 9 сентября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Молдавия приветствует недавний обмен заключенными между Украиной и Россией, не признает выборы в Крыму и Севастополе и разделяет «общие взгляды на усилия по европейской интеграции Молдавии и Украины с акцентом на внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС и эффективную борьбу с коррупцией». Как передает ИА REGNUM, об этом заявил на совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Украины Вадимом Пристайко глава МИД Молдавии Нику Попеску.

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Молдавия, по словам Попеску, твердо поддерживает суверенитет и «территориальную целостность» Украины в международно признанных границах.

Молдавский министр высоко оценил позицию Киева по определению устойчивого политического решения молдавско-приднестровского конфликта на основе «соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова». Он также добавил, что вывод российских войск и вооружений остается приоритетом для Молдовы.

Стороны также обсудили обеспечение безопасности молдавско-украинской государственной границы, обеспечение защиты экологии реки Днестр, а также либерализацию автомобильного и воздушного транспорта.