Киев, 9 сентября, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко зарегистрировалась в центре занятости в качестве безработного. Об этом скандально известная носительница звания «Герой Украины» сообщила 9 сентября телеканалу NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По её словам, документы в центр занятости она подала 5 сентября.

«Первый мой шаг на следующие полгода, как простого человека и гражданина Украины, начался 5 сентября. Я подала документы в центр занятости. И теперь, с сегодняшнего дня, мой официальный статус — безработный человек. Я ищу работу», — цитирует телеканал NewsOne слова Надежды Савченко.

При этом Савченко заявила, что сотрудничество с журналистами продлится на «ближайшие полгода».

Напомним, экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан остаются под следствием по обвинению в попытке устроить вооружённое нападение на здание украинского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, Надежда Савченко была признана российским судом виновной в причастности к убийству российских журналистов летом 2014 года в Донбассе. Позднее она была помилована президентом РФ и обменена на граждан России, незаконно задержанных властями Киева.