Бухарест, 9 сентября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт венгерской авиакомпании Wizz Air вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Бухареста из-за технических проблем. Об этом 9 сентября сообщает агентство AGERPRES.

Wizzairhungary Самолёт авиакомпании Wizz Air

Самолёт W6 3652 совершал перелёт по маршруту Лутон (Лондон, Великобритания) — Яссы (Румыния). Воздушное судно было направлено в аэропорт Бухареста после сообщения о технической неисправности.

Самолёт благополучно совершил экстренную посадку в 14:26 мск в аэропорту имени Анри Коандэ в Бухаресте. На борту находились 170 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

Самолёт был оправлен на проверку для выяснения причин технического сбоя. Пассажирам был предоставлен автотранспорт до места назначения, города Ясс. Планируется, что в Ясс пассажиры прибудут около 23:15 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пассажирах самолета Airbus A319, летевшего из Испании, пострадавших из-за турбулентности при посадке в Берлине.