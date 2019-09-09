Киев, 9 сентября, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Москва и Киев ведут переговоры по второму этапу взаимного обмена удерживаемыми лицами. Об этом 9 сентября сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

«Ведутся переговоры относительно последующих освобождений наших граждан, которые находятся в России и в Крыму», — сказала она в эфире телеканала «Громадьске».

При этом омбудсмен отказалась назвать фамилии и количество заключённых, возможность освобождения которых обсуждается.

«Если хочешь что-то сделать, то об этом надо помолчать», — пояснила она.

Как передавало ИА REGNUM, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Москвой и Киевом по формуле «35 на 35». Российский президент Владимир Путин помиловал одиннадцать украинских граждан, осуждённых в России, также были освобождены 24 украинских военных моряка, которые были арестованы в результате провокации в Керченском проливе.