Сухум, 9 сентября, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила итоги президентских выборов, сообщает 9 сентября АпсныПресс.

Пресс-служба президента республики Абхазия Рауль Хаджимба

На основании ст. 19 Конституционного закона «О выборах президента» ЦИК постановил считать избранным президентом Рауля Хаджимба, избранным вице-президентом Аслана Барциц.

Согласно окончательным итогам голосования, за Алхаса Квициния было отдано 38 766 голосов или 46,17%, за Рауля Хаджимба — 39 793 или 47,39% голосов соответственно. Против всех проголосовали 3155 избирателей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проигравший выборы Квициния намерен подать иск в Верховный суд и требовать признания второго тура выборов президента недействительными.