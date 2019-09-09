* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, 9 сентября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Военное поражение талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане можно нанести, применив ядерное оружие, заявил 9 сентября журналистам президент США Дональд Трамп.

Ядерный взрыв

По мнению Трампа, разгромить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане можно ценой гибели нескольких миллионов людей.

«Если бы мы хотели, мы могли бы нанести им военное поражение способами, о которых лучше не говорить. Ядерными способами, например», — сказал Дональд Трамп.

Стоит отметить, что при этом президент США не стал уточнять, какие ещё способы он имеет в виду.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что США не прибегли к таким методам, чтобы не повлечь гибель миллионов людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября президент США Трамп заявил об отмене переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за теракта в Кабуле, об ответственности за который заявило движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).