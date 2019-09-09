Цхинвал, 9 сентября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Южной Осетии 9 сентября сделало заявление в связи с ситуацией на границах республики и реакцией со стороны Евросоюза и Грузии, передает пресс-служба ведомства.

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8 сентября Евросоюз обратился к Российской Федерации с пожеланием обеспечить мир на «оккупированных территориях». МИД Южной Осетии, не соглашаясь с подобным заявлением, особо подчеркнул недопустимость представления России стороной конфликта. В ведомстве заявили, что термин «российская оккупация» абсолютно неуместен. «Единственной угрозой безопасности на всем Южном Кавказе является Грузия», — заявили в министерстве.

Цхинвал выразил недоумение в связи с отсутствием реакции европейских стран, поддерживающих политику Грузии, на нарушение Тбилиси договоренностей Медведева — Саркози, которое вызвало кризис на приграничной территории Южной Осетии. Также в министерстве указали, что безопасность республики обеспечивается именно военным присутствием Российской Федерации.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что действия Грузии на самом деле направлены на постепенную оккупацию осетинских территорий. Именно в этом, заявляет Цхинвал, заключается суть нового грузинского проекта «Шаг к лучшему будущему».