Рига, 9 сентября, 2019, 23:01 — ИА Регнум. По данным Службы государственных доходов (CГД), на 1 сентября текущего года количество компаний, зарегистрированных как плательщики НДС, составило 79 495. На 1 июня их было 82 855. То есть падение достигло 4,1%, несмотря на то, что компании получили право работать с НДС при обороте в 40 000 евро, что на 10 000 меньше, чем ранее. Об этом сообщает Dienas Bizness.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыбалка

СГД, комментируя факт снижения базы налогоплательщиков, указывает на общий экономический рост в Латвии и считает, что усиление фискальной политики очищает рынок от сомнительных предприятий.

Компания может быть исключена из регистра плательщиков НДС, например, если заменяет всех должностных лиц. В этом случае СГД усматривает риск уклонения от уплаты налогов.

В июне 2019 в Латвии были исключены из регистра НДС 2500 компаний, которые уже долгое время не совершали сделок, связанных с уплатой налога с оборота, сообщила генеральный директор Службы государственных доходов Иева Яунземе.