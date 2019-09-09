Вашингтон, 9 сентября, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Стратегический воздушный разведчик ВВС США RC-135V и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS несколько часов курсировали у северо-западных границ России, сообщают 9 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Британии, облетел границы Калининградской области, оставаясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

Почти одновременно с этим натовский самолет AWACS в воздушном пространстве Латвии длительное время курсировал вдоль западных границ Псковской области РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и НАТО практически ежедневно курсируют у границ России, особое внимание уделяя Черноморскому участку и Балтийской зоне.