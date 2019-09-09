Рига, 9 сентября, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш обращает внимание, что согласно данным ЦСУ (Центральное статистическое управление), рост потребительских цен в августе составил 3,2% по сравнению с прошлым годом. Первый раз с 2007-го индекс цен в августе вырос, а не упал. Об этом сообщает Dienas Bizness.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены.

На 3% выросли и цены на услуги, которые не менялись до этого три года. Основной причиной роста послужило повышение тарифа на отопление на 16,9% в Риге, которое прибавило к общелатвийской цене за эту услугу 6,4%. Явно в кошельки потребителей новость придёт с началом отопительного сезона.

На ситуацию в Латвии оказали влияние и внешние факторы. С начала этого года рост цен на продовольствие в мире составил 5,1%. Наибольший скачок, несмотря на новый урожай, пришёлся на овощи. Цены выросли почти на треть — 28,9%. Схожая ситуация в Литве и Эстонии. На 5,1% стало дороже мясо, что связано с быстрым распространением африканской свиной чумы в Азии.

В результате инфляция потребительских цен в Латвии в этом году составит около 3%, а в следующем году — около 2,5%, считает эксперт.