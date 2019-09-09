Каракас, 9 сентября, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Венесуэлы, недалеко от города Арайя. Об этом 9 сентября сообщает Геологическая служба США (USGS).

News.tj Колебания земной коры

Подземная активность была зафиксирована в 18:05 по всемирному координированному времени (21:05 мск) в море. Очаг залегал на глубине около 10 километров.

Эпицентр подземной стихии находился в 21 километре от города Арайя, в 26 километрах от города Кумана (население около 258 тысяч человек). Столица Венесуэлы город Каракас находится в 200 километрах на северо-запад от эпицентра землетрясения.

О жертвах либо разрушениях не сообщалось. Об угрозе цунами информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,9, которое произошло на границе Индии и Пакистана.