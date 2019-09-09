Великий Новгород, 9 сентября, 2019, 22:19 — ИА Регнум. В исторической части Торговой стороны Великого Новгорода появится археологический парк. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, для его создания городские власти передадут Новгородскому государственному объединённому музею-заповеднику в безвозмездное пользование земельный участок общей площадью 3,8 тыс. кв. метров.

Lite Торговая сторона. Великий Новгород

Это территория, ограниченная улицами Большой Московской — Ильиной — Михайловой — Никольской.

По данным новгородских археологов, здесь находится максимальный культурный слой, достигающий восьми метров и насыщенный многочисленными остатками средневековой городской застройки.

Музей планирует своими силами провести археологические исследования земельного участка и затем создать на этом месте историко-археологический парк, в котором будут показаны трассы средневековых мостовых, планы руинированных церквей, отдельные участки Немецкого двора и примыкающие к нему дворы новгородцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы воссоздать в Великом Новгороде участки средневековых Немецкого и Готского двора существовали у городских властей и ранее. Проект назывался «ганзейским», его планировалось осуществить к 2009 году, когда Великий Новгород отмечал 1150-летие и встречал 29-е Международные Ганзейские дни Нового времени. К реализации проекта планировали привлечь инвесторов из городов Ганзейского союза, затем — петербургских застройщиков, однако средневековый квартал воссоздать в этой части города так и не удалось.

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