Кемерово, 9 сентября, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, председатель комитета по стратегии совета директоров АО «СУЭК» Андрей Мельниченко и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв приняли участие в торжественной церемонии открытия новых лабораторий и мастерских центра детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «УникУм», который создан при поддержке Фонда Андрея Мельниченко, СУЭК и Сибирской генерирующей компании (СГК).

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Губернатор Кузбасса открыл новые аудитории центра «УникУм»

Центр детского научного и инженерно-технического творчества (ЦДНИТТ) «УникУм» при Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ) был открыт в ноябре 2017 года при содействии Фонда Андрея Мельниченко. Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, сегодня в нем обучается 300 учащихся из 48 образовательных учреждений города Кемерово. Для работы центра выделен пятый этаж 3-го корпуса университета (1 тысяча кв. метров). Центр ведёт углублённую подготовку учащихся 5−11 классов, одарённых в области естественных наук.

9 сентября в кемеровском ЦДНИТТ «УникУм» состоялось торжественное открытие нескольких новых аудитории: полностью оборудованные лаборатория и мастерская интеллектуальной электромеханики, детский клуб «Коворкинг», оборудованный современной, удобной мебелью, телевизорами, интерактивными досками, компьютерами. По количеству завоеванных наград на престижных конкурсах и олимпиадах российского и мирового уровня «УникУм» является самым результативным центром среди всех, созданных при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.

Кроме того, 9 сентября открыт Центр детского научного и инженерно-технического творчества в Киселёвске, где созданы и полностью оборудованы два учебных класса и две лаборатории. Уже к началу октября в центр будет набрано 270 учащихся 5−10 классов Киселёвска и близлежащих территорий. Также в настоящее время в Кузбассе работают созданные при содействии Фонда Андрея Мельниченко центр детского научного и инженерно-технического творчества «Трамплин» в Ленинске-Кузнецком и центр детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ» в Кемерове.

«Основная цель создания и работы наших центров — инвестиции в человеческий капитал, — отметил Андрей Мельниченко. — Они дают возможность ребятам изучать что-то дополнительно к школьной программе, узнавать больше нового. Мы надеемся, что обучение в этих центрах даст возможность ученикам проявить себя, найти свою дорогу в жизни».

Среди воспитанников образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко в Кемеровской области — победители многочисленных международных и всероссийских конкурсов и олимпиад, в том числе на Азиатско-Тихоокеанском форуме талантов, на Международной научно-технической ярмарке Intel ISEF и других.

«За три года при поддержке Фонда Андрея Мельниченко, СУЭК и СГК в Кузбассе созданы четыре центра детского научного творчества. Важно, что они взаимодействуют между собой. Любой талантливый ребенок может туда прийти. Эти центры можно рассматривать как часть проекта по созданию и работе научно-образовательного центра «Кузбасс». Мы обязательно будем оказывать им всестороннюю поддержку», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Объем инвестиций Фонда Андрея Мельниченко в образовательные центры Кузбасса: в 2017 году — 18 млн рублей, в 2018 году — 20 млн рублей, в 2019 года — более 60 млн рублей.