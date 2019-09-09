Париж, 9 сентября, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Останки человека, предположительно, пропавшего 43 года назад, обнаружили сотрудники полицейской горноспасательной службы во Французских Альпах. Об этом 9 сентября сообщает Agence France-Presse.

Восхождение

Тело человека было обнаружено в горном массиве Экрен на леднике Лон де л'Эльфруад, который расположен в зоне на стыке департаментов Изер и Верхние Альпы. Тест останков на ДНК, который будет сделан в ближайшее время, покажет, действительно ли речь идет о 20-летнем Жане-Франсуа Бенедетти, пропавшем в 1976 году в горах. В настоящее время, по мнению спасателей, множество факторов указывает на то, что обнаружены останки именно этого человека.

Поиски пропавшего несколько десятилетий вели его отец, а затем, после смерти отца в 2018 году, брат пропавшего с друзьями. Именно они сообщили спасателям в конце августа о том, что видели некое яркое пятно на леднике.

9 сентября двое спасателей вертолётом были доставлены на ледник, где на высоте около 3 тысяч метров над уровнем моря нашли останки человека и обрывки его одежды. Полностью останки собрать не удалось из-за начавшегося камнепада. По словам спасателей, обнаружить тело стало возможным из-за значительного таяния ледников в регионе.

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