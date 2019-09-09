Новокузнецк, Кемеровская область, 9 сентября, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Представители Новокузнецкого городского совета народных депутатов и руководства управляющих компаний посетили участки капитальных ремонтов теплотрасс в контуре Кузнецкой ТЭЦ Сибирской генерирующей компании (СГК). Они оценили выполнение ремонтной программы на объектах теплосетевого комплекса. Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, первым объектом в Новокузнецке, где побывали представители депутатского корпуса и управляющих организаций, стал участок на улице Кирова. Здесь, на арендованной у муниципалитета тепломагистрали, специалисты подрядной организации СГК заменили 300 метров трубопроводов, в настоящее время завершаются работы по тепло‑ и гидроизоляции. Затем следует этап восстановления газонов и асфальтирования въездов. Плановый срок завершения ремонта — до 30 сентября.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Депутаты и руководители УК Новокузнецка оценили подготовку СГК к зиме

На проспекте Октябрьском, где была проведена замена 287 метров тепловой магистрали, работы по благоустройству уже завершены. Восстановлено асфальтобетонное покрытие на дорогах, бордюры и пешеходные дорожки.

Третий объект, который посетили депутаты, — тепломагистраль на проспекте Дружбы. На данном участке выполнен комплекс работ по замене 315 метров обратного и подающего трубопроводов, включая установку новых компенсаторов в тепловых камерах. Работы по благоустройству завершатся до конца текущего месяца.

«По пятибалльной шкале работу СГК я бы оценил на пять с плюсом, — сказал директор управляющей компании Владимир Лунёв. — Везде используются современные технологии и материалы. Например, на проспекте Дружбы даже защита от электрокоррозии на трубопроводах предусмотрена, что особенно важно, поскольку на этом участке проходят трамвайные пути».

«Сейчас, посетив участки капитального ремонта, мы видим, что подготовка к отопительному периоду проходит нормально. Работой Сибирской генерирующей компании мы удовлетворены», — подвел итог председатель комитета Новокузнецкого городского Совета по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии Роман Кисельников.