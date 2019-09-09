Нижний Новгород, 9 сентября, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Депутаты гордумы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике предложили направить 5 млн рублей для восстановления частично обрушившейся Чкаловской лестницы в резервный фонд города.

Bestalex Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде

После оценки ущерба специальной комиссией будет рассчитан необходимый для восстановления объекта объем средств. Если на ремонт одного из символов города потребуется менее 5 млн рублей, оставшиеся средства сохранятся в резервном фонде, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября днем обрушилась облицовка фасада Чкаловской лестницы. Для выяснения причин ущерба и разработки дальнейшего плана действий привлекают экспертную организацию. Лестница открыта в 1949 году.