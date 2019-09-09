Москва, 9 сентября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

Пресс-служба АО «ПО «Севмаш» Цех предприятия «Севмаш»

«Мы сдадим в этом году одну атомную подлодку и четыре в следующем. Точно в соответствии с контрактом», — подчеркнул Будниченко.

В частности, в 2020 году российский флот получит атомную подлодку спецназначения «Белгород», которая станет носителем стратегических беспилотных ударных подводных систем «Посейдон», стратегическую подлодку проекта 955А «Князь Олег» с межконтинентальными ракетами «Булава», а также две многоцелевые атомные подводные лодки «Казань» и «Новосибирск» проекта 885М.

Напомним, субмарины проекта 885М являются носителями крылатых ракет «Оникс» и «Калибр».