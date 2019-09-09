Кандидаты от «Яблока» избраны в новгородские сельские советы депутатов
Великий Новгород, 9 сентября, 2019, 21:48 — ИА Регнум. В Новгородской области список кандидатов от партии «Яблоко» в Ермолинском сельском поселении получил 8,6% голосов, депутатом избрана Оксана Сергеева. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Больше всего голосов на этих выборах — 28,79% — получил список партии КПРФ, на втором месте «Единая Россия» с 27,94% голосов, на третьем — «Справедливая Россия», получившая 15,29%, за ЛДПР проголосовали 14,39%.
Кроме того, кандидат от «Яблока» Иван Эпов победил на выборах в совет депутатов Крестецкого городского поселения.
По данным пресс-службы «Яблока», всего 26 кандидатов от партии стали муниципальными депутатами в девяти регионах страны.
Напомним, на довыборах в Госдуму РФ от Новгородской области, по предварительным данным, побеждает кандидат от «Единой России» Юрий Бобрышев (35,39%), у кандидата от «Яблока» Анны Черепановой на этих выборах — четвёртый результат — 8,03%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидаты от «Яблока» избраны главами трех районов Псковской области, а также выиграли довыборы в Псковское областное собрание депутатов.
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