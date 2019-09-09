Амстердам, 9 сентября, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Нидерландская газета NRC выяснила, что голландское государство уже ряд лет несёт расходы за поддержание в надлежащем состоянии мебели и прочей обстановки в королевских дворцах страны. Однако вместе с тем оно в последние три десятилетия выплачивало королевскому дому сотни тысяч евро на те же цели. Предположительно, речь идёт в общей сложности о сумме в десять миллионов евро.

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С 1982 по 2009 государство выкупило у королевского дома практически всю дворцовую обстановку. Эта мера коснулась четырёх королевских дворцов страны. Приобретение обстановки обошлось государству в 20 миллионов евро. После завершения сделки королевский дом получил всю обстановку в бесплатное пользование. Как предполагают журналисты NRC, государство пошло на данную меру ввиду растущих расходов на поддержание дворцовой обстановки в надлежащем виде. Ожидалось, что после выкупа сумма выплат королевскому дому должна снизиться. Почему это не случилось, установить пока не удалось.