Менло-Парк, США, 9 сентября, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Пользователи из разных стран мира 9 сентября сообщают о сбое в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

energepic.com Instagram

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 19:00 мск. Большинство жалоб (82%) связано с невозможностью авторизоваться в аккаунте, ещё у 14% наблюдаются проблемы с загрузкой контента.

Жалобы поступают главным образом от пользователей из европейских стран, в том числе Франции, Италии, Испании, Румынии. В России неполадки наблюдаются в основном у пользователей из Москвы.